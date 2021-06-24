Эксперты заявили о возможности исчезновения башкирской породы лошадей

Халатность аграриев, безразличие муниципалитетов и безынициативность могут привести к исчезновению башкирской породы лошадей. Эксперты видят риски для сохранения особенных признаков животного. Один из главных проектов для сохранения уникальной породы – конноспортивный турнир «Терра Башкирия» – должен был помочь решить этот вопрос. Однако на третий год существования республиканских соревнований поголовье башкирских лошадей не увеличилось. Более того, районы из года в год разводят руки, будто впервые слышат о проведении турнира.
Позади три этапа конноспортивной «Терры Башкирии», а 5 районов уже пропустили свои туры, на которых должны были выступать по жребию. Главная причина отсутствия на соревнованиях – в муниципалитетах нет лошадей башкирской породы. Один из тех, кто проигнорировал республиканский турнир, – Балтачевский район.
В распоряжении местного фермерского хозяйства «Рассвет» большая территория. На 63 гектарах достаточно и пространства, и травы. Решили и вопрос с водопоем – пробурили скважину и протянули линию электропередачи. А следит за животными в круглосуточном режиме система электропастух.
Условия для развития коневодства есть. Да и лошадей местный фермер Фирдавит Мирхазов закупил, правда, башкирскую породу всего полгода назад. Да и те не подошли, как выяснилось после проверки специалистов Центра компетенции Республики Башкортостан по коневодству и конному спорту «Акбузат». Плюс проблема с жокеями.
Может быть, сейчас было бы проще, если бы в районе работу над соответствием начали, как и предполагалось, три года назад. Как раз в 2019 стартовала конноспортивная «Терра Башкирия». Поначалу регламент был очень лояльным. Правда, и при таком раскладе случались интриги, когда на соревнования привозили профессиональных жокеев. С этим вопросом справились, как минимум перестали подделывать документы. Но поголовье лошадей башкирской породы по-прежнему увеличить не смогли.
Но организаторы предупреждали: с каждым годом регламент будет становиться все строже. Местные, смешанные породы отныне не допускаются. Чтобы подвести промежуточный итог, специалисты центра «Акбузат» объездили всю республику для выяснения настоящего количества лошадей башкирской породы. Цифры неприятно удивили. От каждого района необходимо минимум 6 лошадей, но должного количества специалисты не нашли.
Решить вопрос с поголовьем башкирских лошадей за три года можно было вполне, уверены специалисты. Если бы еще в 2019 районы закупили хотя бы шесть жеребцов, договорились с коневладельцами на условиях взаимовыгодного сотрудничества, уверены организаторы.
На сегодняшний день в Башкортостане насчитывается около 120 тысяч голов лошадей, из них более 20 – башкирской породы. Руководством Министерства сельского хозяйства выданы рекомендации районам, которые в свою очередь могут закупить поголовье или взять в аренду для участия в турнире «Терра Башкирия».
Цель мероприятий – сохранение такого бренда республики, как башкирская лошадь, которая и стоит гораздо дешевле, нежели арабские скакуны, в содержании неприхотлива. Но по прихоти и халатности тех, от кого зависит судьба достояния республики, башкирская лошадь может исчезнуть.