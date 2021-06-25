В Башкирии продолжают искать 15-летнего подростка, сбежавшего из спецшколы

В Туймазинском районе Башкирии продолжаются поиски 15-летнего Алмаза Салахова. Он и еще трое подростков сбежали из Серафимовской спецшколы 16 июня. На сегодняшний поиски троих ребят завершены.
Приметы: обычное телосложение, рост около 165 см, карие глаза, темные волосы. На юноше были трико темно-синего цвета и вишневая футболка с надписью "Nike".
Поисками Алмаза Салахова занимаются полицейские. Телефоны для связи: 8 (917) 808 90 81, 8 (34782) 7 10 01, 8 (34782) 7 20 97.
Фото: Пресс-служба МВД Башкирии.