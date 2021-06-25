В Бакалинском районе активисты очистили берег реки от мусора

Чистые берега Ика. В Бакалинском районе прошла экологическая акция, участники которой присоединились к Всероссийскому проекту по очистке от мусора берега реки. Убрать отходы вышли более 120 человек.

При этом работы было немало. О том, что берег водоема – излюбленное место отдыха, говорили бутылки, пластик, бумага, которую люди оставили после себя. Экоактивисты собрали 4 кубометра бытовых отходов и 3 кубометра веток и валежника. Для их складирования на поле были установлены контейнеры.