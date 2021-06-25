В Башкирии в праздничный день запретят продавать алкоголь

Данное ограничение установлено в соответствии со статьей 6.2 Закона Республики Башкортостан №414-з «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан».