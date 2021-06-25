В Башкирии заработало мобильное приложение транспортной карты «Алга»

Жителям республики стало доступно мобильное приложение для виртуальной транспортной карты «Алга». Она привязывается к банковскому счету, но оплата проходит по тарифу карты «Алга».

В виртуальном формате она доступна для пользователей, чьи смартфоны поддерживают функцию бесконтактной оплаты. Чтобы ее активировать, нужно оплатить проезд с помощью телефона. На билете должен быть QR-код, через который и станет доступна транспортная карта.