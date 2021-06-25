«Спутник V» полностью соответствует канонам ислама – Духовное управление мусульман Башкирии

Вакцина «Спутник V» полностью соответствует канонам ислама. Об этом заявили на совещании мухтасибатов Духовного управления мусульман Башкирии.

На двухдневном семинаре в Кумертау пройдут занятия, лекции и мастер-класс для имамов республики и определится программа курсов повышения квалификации имамов, в которую теперь помимо обязательных дисциплин будут включены дополнительные занятия по общественным наукам и взаимодействию с обществом. Почетным гостем мероприятия стал Александр Сидякин. Руководитель Администрации Главы Республики подчеркнул значимость общественного диалога.

В нашей стране, в нашей многонациональной республике проживают представители разных конфессий. В этом наша сила, сила нашей страны, сила нашей республики, в том, что мы, проживая здесь, и традиции таким образом сформировали, и обычаи культурные сформировали таким образом, что это соседство нас усиливает, оно нас не разобщает, оно нас не ослабляет, оно нас усиливает, делает нас сильнее.

Александр Сидякин, руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан
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