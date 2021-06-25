«Спутник V» полностью соответствует канонам ислама – Духовное управление мусульман Башкирии

Вакцина «Спутник V» полностью соответствует канонам ислама. Об этом заявили на совещании мухтасибатов Духовного управления мусульман Башкирии.
На двухдневном семинаре в Кумертау пройдут занятия, лекции и мастер-класс для имамов республики и определится программа курсов повышения квалификации имамов, в которую теперь помимо обязательных дисциплин будут включены дополнительные занятия по общественным наукам и взаимодействию с обществом. Почетным гостем мероприятия стал Александр Сидякин. Руководитель Администрации Главы Республики подчеркнул значимость общественного диалога.