«Спутник V» полностью соответствует канонам ислама – Духовное управление мусульман Башкирии

В нашей стране, в нашей многонациональной республике проживают представители разных конфессий. В этом наша сила, сила нашей страны, сила нашей республики, в том, что мы, проживая здесь, и традиции таким образом сформировали, и обычаи культурные сформировали таким образом, что это соседство нас усиливает, оно нас не разобщает, оно нас не ослабляет, оно нас усиливает, делает нас сильнее.

Александр Сидякин, руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан