В Башкирии рассказали о поддержке легкой промышленности

Более 160 млн рублей на закупку сырья и техники. В республике продолжают поддержку легкой промышленности. Так, уфимское предприятие получило более 5 млн рублей на обновление оборудования и материалов.
Сотрудница швейного завода Алия Берест занимается шитьем с детства. Настрочила 16-летний стаж. В эту организацию пришла год назад. Предприятие занимается пошивом женской одежды, школьной формы и спецовки для топливно-энергетического комплекса республики.
С прошлого года и до 2024 всем предприятиям легкой промышленности положены субсидии. В прошлом году Уфимская швейная фабрика закупила автоматизированное оборудование. Благодаря мерам поддержки, инициированным главой республики Радием Хабировым, на предприятии появилось 80 специализированных машин.
Школьную форму здесь шьют с 2013 года. Готовые изделия поставляются в Москву, Красноярск и другие крупные города, а также в интернет-магазины. Ткань закупают у пермского производителя. Товар перед выпуском проходит здесь тщательный контроль качества.
Штаб студенческих отрядов сотрудничает с предприятием уже более трех лет. Свыше 400 единиц верхней одежды в год производят на фабрике только для студенческих объединений.
Поддержка отрасли оказывается и нефинансово. Это, например, предоставление площадок для презентации своей продукции. Легкая промышленность сейчас находится в условиях серьезной конкуренции. Меры поддержки, предусмотренные республиканской программой, смогут вывести сферу легпрома на новый и эффективный уровень.
Однако проблемы в развитии легкой промышленности на этом не заканчиваются. Не хватает рабочей силы. Несмотря на то, что сейчас большой ассортимент специализированной техники, которой под силу заменить и ручной труд, мастеров не хватает. По словам работников отрасли, выход – привлечение специалистов из других регионов и внедрение в производство полностью автоматизированного оборудования.
В прошлом году по республиканской программе поддержки легкой промышленности субсидии на закупку сырья и материалов получили более 46 предприятий, еще 42 фабрики получили выплаты на закуп нового оборудования.