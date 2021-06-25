В Башкирии рассказали о поддержке легкой промышленности

Более 160 млн рублей на закупку сырья и техники. В республике продолжают поддержку легкой промышленности. Так, уфимское предприятие получило более 5 млн рублей на обновление оборудования и материалов.

Сотрудница швейного завода Алия Берест занимается шитьем с детства. Настрочила 16-летний стаж. В эту организацию пришла год назад. Предприятие занимается пошивом женской одежды, школьной формы и спецовки для топливно-энергетического комплекса республики.

Всегда все переделывала, шила. Вот нравится мне. В других сферах я пробовала работать, но мне не нравится. Я начала шить и это мое. Алия Берест, швея

С прошлого года и до 2024 всем предприятиям легкой промышленности положены субсидии. В прошлом году Уфимская швейная фабрика закупила автоматизированное оборудование. Благодаря мерам поддержки, инициированным главой республики Радием Хабировым, на предприятии появилось 80 специализированных машин.

Это огромная поддержка для нас. У нас, как говорится, глаза открылись с приходом Радия Фаритовича Хабирова, раньше внимания легкой промышленности особо не уделяли. Зульфира Газизова, директор швейной фабрики

Школьную форму здесь шьют с 2013 года. Готовые изделия поставляются в Москву, Красноярск и другие крупные города, а также в интернет-магазины. Ткань закупают у пермского производителя. Товар перед выпуском проходит здесь тщательный контроль качества.

Основное внимание мы уделяем выбору ткани. То есть вещи, ее носят дети, ткань должна быть гигроскопична, воздухопроницаема, покупаем ткани, приближенные к натуральным. Альбина Мустаева, технолог

Штаб студенческих отрядов сотрудничает с предприятием уже более трех лет. Свыше 400 единиц верхней одежды в год производят на фабрике только для студенческих объединений.

Нас привлекает оперативность работы, очень качественный пошив, материалы качественные, ну и доброжелательное отношение к нам. Руслан Сабиров, экс-командир штаба студенческих отрядов Башкирского государственного медицинского университета

Поддержка отрасли оказывается и нефинансово. Это, например, предоставление площадок для презентации своей продукции. Легкая промышленность сейчас находится в условиях серьезной конкуренции. Меры поддержки, предусмотренные республиканской программой, смогут вывести сферу легпрома на новый и эффективный уровень.

Вот эта поддержка дала возможность легкой промышленности нашей республики в этих тяжелых условиях не только не падать, но и расти. Урал Насибуллин, заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан

Однако проблемы в развитии легкой промышленности на этом не заканчиваются. Не хватает рабочей силы. Несмотря на то, что сейчас большой ассортимент специализированной техники, которой под силу заменить и ручной труд, мастеров не хватает. По словам работников отрасли, выход – привлечение специалистов из других регионов и внедрение в производство полностью автоматизированного оборудования.