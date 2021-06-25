Жителя Уфы засыпало землёй в траншее

Накануне, 24 июня, спасатели Уфы пришли на помощь 42-летнему местному жителю. Мужчину засыпало землёй в траншее.
Инцидент произошёл в частном секторе Октябрьского района. Мужчина и подсобный рабочий пытались очистить трубу в вырытой траншее. В этот момент на хозяина дома упала земля. Выбраться самостоятельно несчастный не смог.
Прибывшие спасатели убрали грунт вокруг пострадавшего, а потом вытащили его из заточения. Чтобы не произошло повторного обвала, сотрудники службы укрепили стенки откосами. Врачебная помощь мужчине не понадобилась.