В Уфе осудили мужчину, который забил свою маму скалкой

Жуткое преступление произошло в Уфе ещё в ноябре 2020 года. 49-летний мужчина до смерти забил свою 84-летнюю мать скалкой.
Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, пьяный мужчина пришёл в гости к матери, где продолжил выпивать. Это не понравилось пенсионерке, и она сделала замечание сыну. Из-за этого уфимец сильно разозлился, выхватил у мамы скалку и нанёс ею более 18 ударов по голове и другим частям тела женщины. После этого мужчина ушёл в другую комнату спать, а на следующее утро он обнаружил свою маму мёртвой.
О произошедшем уфимец рассказал своей супруге, которая и вызвала полицию. От следствия обвиняемый скрываться не стал, свою вину полностью признал и раскаялся. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы в колонии строго режима.
Фото: СК РФ по РБ.