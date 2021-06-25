В Уфе осудили мужчину, который забил свою маму скалкой

Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, пьяный мужчина пришёл в гости к матери, где продолжил выпивать. Это не понравилось пенсионерке, и она сделала замечание сыну. Из-за этого уфимец сильно разозлился, выхватил у мамы скалку и нанёс ею более 18 ударов по голове и другим частям тела женщины. После этого мужчина ушёл в другую комнату спать, а на следующее утро он обнаружил свою маму мёртвой.