В Башкирии вновь выросли цены на некоторые овощи

Специалисты Башстата продолжают мониторить цены на продукты в супермаркетах Башкирии. Мониторинг проводится каждую неделю.
Так, дороже всего за неделю вновь стала морковь (8%). Средняя цена за килограмм оказалась 84 рубля. Также вырос в цене картофель (4%), который теперь можно приобрести за 60 рублей. Ещё стали дороже чёрный чай (2,6%), варёная колбаса (2,5%) и яблоки (2,2%).
А вот снизились в цене огурцы и помидоры (8%). Также немного упали в цене куриные яйца (4%), десяток которых можно приобрести в среднем за 59,3 рублей.