В Уфе пьяный виновник смертельной аварии отправится за решётку

45-летний житель Уфы отправится за решётку за смертельную аварию. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В декабре 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своей иномарки, чтобы отправиться из села Кушнаренково в Уфу. Во время поездки он не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где врезался в ВАЗ-21074.
Из-за столкновения водитель отечественного авто получил смертельные травмы. Свою вину водитель иномарки признаёт. Он был осужден на 3 года лишения свободы в колонии-поселении. Также с обвиняемого взыскали 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.