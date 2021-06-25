В Уфе пьяный виновник смертельной аварии отправится за решётку

В декабре 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своей иномарки, чтобы отправиться из села Кушнаренково в Уфу. Во время поездки он не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где врезался в ВАЗ-21074.