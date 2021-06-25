В Уфе мужчина хотел взорвать дом из-за ссоры с женой

Уфимцы в социальных сетях рассказали о странном происшествии в одной из многоэтажек по улице Максима Горького.

Очевидцы сообщили, что житель города грозился взорвать дом. На место происшествия прибыли экстренные службы, все жильцы дома были эвакуированы. В квартиру, где находился уфимец, ворвались штурмом. Сообщается, что мужчина решил взорвать дом из-за ссоры с женой.

По некоторой информации, уфимец уже задержан и доставлен в полицейский участок. Мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, а чем он хотел взорвать дом, пока неизвестно.