В Башкирии за сутки коронавирус выявили у 122 человек

В России продолжается активная борьба с коронавирусной инфекцией. Во многих регионах страны фиксируется резкий скачок заболевших COVID-19.
Так, в Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 122 человек. При этом общее количество заболевших за всё время пандемии достигло 40 666. С выздоровлением выписали 84 пациента (38 389), скончались ещё четверо (578).
В России за сутки коронавирус выявили у 20 393 человек (за всё время – 5 409 088). Выздоровели – 14 024 (4 929 639), скончались – 601 (132 064), одновременно болеют – 347 385.