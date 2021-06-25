Жительница Башкирии воровала в магазинах вместе с детьми

Жительницу Стерлитамака обвинили в кражах и неисполнении родительских обязанностей. Многодетная мама воровала в магазинах вместе с детьми.

29-летняя девушка была задержана сотрудниками полиции по подозрению в совершении многочисленных краж. Женщина выносила из магазинов продукты, детские уходовые средства и алкоголь. Известно, что в торговые точки она приходила вместе с детьми, предположительно, чтобы не привлекать внимание работников магазина.

Женщина воспитывает 7-летнюю дочку и двух сыновей 11 и 4 лет. При этом заботу матери дети не видели: она часто выпивала, оставляла их в одиночестве, не ухаживала за малышами. Старшего сына в прошлом году забирали органы опеки в центр «Семья», где у него выявили многочисленные заболевания.

Сама уфимка уже была много раз судима. На данный момент дети находятся у бабушки. Полиция и органы опеки решают вопрос о лишении женщины родительских прав.