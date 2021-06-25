Мэр Уфы рассказал, откуда в городе едкий запах в воздухе
Сегодня, 25 июня, в Центральном управлении Башкирии проходит оперативный брифинг, участники которого отвечают на жалобы жителей республики о неприятном запахе.
Напомним, уфимцы уже несколько дней жалуются на едкий запах в воздухе. По словам мэра Уфы Сергея Грекова, основная причина неприятного запаха – пожар на мусорном полигоне в поселке Новые Черкассы.
20 июня на полигоне в поселке Новые Черкассы произошло воспламенение. Погода поспособствовала распространению огня. В течение суток ликвидировали прямое горение. В течение двух суток ликвидировали дым. Все было так долго, потому что очаг возгорания уходил каждый раз вглубь свалки. Сегодня угрозы воспламенения больше нет. Вместе с пожарной службой Уфы сейчас власти отрабатывают нормативы по ликвидации возгорания.
Сергей Греков
Мэр сообщает, что больше всего жалоб поступило тогда, когда проводилась проливка свалки. Источник выбросов на предприятиях пока не подтверждён.
Максимальное количество обращений было тогда, когда совершали пролив свалки. В то же время в этот период идет ремонт на заводах, когда установки продуваются - от этого тоже могут идти вредные выбросы.