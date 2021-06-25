Мэр Уфы рассказал, откуда в городе едкий запах в воздухе

20 июня на полигоне в поселке Новые Черкассы произошло воспламенение. Погода поспособствовала распространению огня. В течение суток ликвидировали прямое горение. В течение двух суток ликвидировали дым. Все было так долго, потому что очаг возгорания уходил каждый раз вглубь свалки. Сегодня угрозы воспламенения больше нет. Вместе с пожарной службой Уфы сейчас власти отрабатывают нормативы по ликвидации возгорания.

Сергей Греков