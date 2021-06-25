В Башкирии мужчина убил отца и закопал его тело в лесу

Жуткое убийство раскрыли сотрудники правоохранительных служб в Балтачевском районе. 45-летний мужчина обвиняется в убийстве своего отца.

При этом сельчанин сам обратился в правоохранительные службы. Правда он заявил, что его 80-летний отец уехал из дома на велосипеде и не появлялся девять дней. Личный телефон пенсионера был недоступен. Полиция начала поиски пропавшего.

Во время расследования выяснилось, что отец с сыном часто конфликтовали, у пенсионера было много претензий к ранее судимому сыну. Вскоре в полицию обратилась возлюбленная мужчины и заявила о возможном убийстве. Она указала на предположительное место захоронения тела пенсионера.

По версии следствия, между родственниками вспыхнула очередная ссора, во время которой мужчина повалил отца на землю, начал душить, а потом схватил кирпич и ударил им пенсионера по голове. После обвиняемый спрятал тело отца в мешок и вывез в сторону леса, рассказав возлюбленной, что просто повёз мусор.

Лишь через несколько дней после исчезновения пенсионера у женщины появились страшные догадки о том, что в мешке был вовсе не мусор. Это предположение подтвердилось. А сейчас по факту убийства возбуждено уголовное дело.