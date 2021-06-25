В Башкирии изучат ситуацию с ростом стоимости лекарств

До 5 июля Госсобрание Башкортостана принимает предложения от аптечных сетей и производителей лекарств для снижения стоимости конечного продукта. Об этом заявила депутат парламента республики Римма Утяшева по итогам заседания рабочей группы по мониторингу ценовой и ассортиментной доступности медикаментов на территории Башкортостана.

 Предложения будут переданы в правительство региона для рассмотрения. Рабочая группа была сформирована по поручению Председателя Государственного Собрания в связи с ростом числа обращений граждан из-за дороговизны лекарств.

Мы, конечно, понимаем что 65% – это субстанция импортное сырье. А 53% лекарств, которые включены в список ЖВЛ, из этих субстанций. Мы не можем регулировать цены, по которым поставляют, и стараемся сдерживать. Конечно, главное, чтобы российские производители начали выпускать.

Римма Утяшева, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии