В Башкирии изучат ситуацию с ростом стоимости лекарств

До 5 июля Госсобрание Башкортостана принимает предложения от аптечных сетей и производителей лекарств для снижения стоимости конечного продукта. Об этом заявила депутат парламента республики Римма Утяшева по итогам заседания рабочей группы по мониторингу ценовой и ассортиментной доступности медикаментов на территории Башкортостана.
Предложения будут переданы в правительство региона для рассмотрения. Рабочая группа была сформирована по поручению Председателя Государственного Собрания в связи с ростом числа обращений граждан из-за дороговизны лекарств.