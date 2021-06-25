В Башкирии изучат ситуацию с ростом стоимости лекарств

Мы, конечно, понимаем что 65% – это субстанция импортное сырье. А 53% лекарств, которые включены в список ЖВЛ, из этих субстанций. Мы не можем регулировать цены, по которым поставляют, и стараемся сдерживать. Конечно, главное, чтобы российские производители начали выпускать.

Римма Утяшева, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан