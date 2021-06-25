Противотуберкулезная служба Башкирии отмечает 100-летний юбилей

Я очень люблю свою профессию, очень люблю детей. Я очень благодарна, что государство высоко оценило мой труд, всем желаю самое главное, чтобы любили свою работу, всем крепкого здоровья, удачи, успехов.

По данным Минздрава республики, в 2020 году было выявлено на 255 человек меньше больных туберкулезом, чем годом ранее. В сравнении с 2019 годом распространенность снизилась на 15%. Сейчас на учете в тубдиспансере состоят более 3,5 тысяч человек. У отрасли медицины большой опыт. К 100-летию издательский дом «Башкирская пресса» опубликовала книгу «Противотуберкулезная служба Башкортостана на рубеже столетий».