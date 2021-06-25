Противотуберкулезная служба Башкирии отмечает 100-летний юбилей

Лучших представителей отметили сегодня знаками отличия и почетными званиями. Церемония состоялась в здании Конгресс-холла «Торатау» в Уфе. Награды вручил руководитель администрации Главы Башкортостана Александр Сидякин.

Я очень люблю свою профессию, очень люблю детей. Я очень благодарна, что государство высоко оценило мой труд, всем желаю самое главное, чтобы любили свою работу, всем крепкого здоровья, удачи, успехов.

Рамзия Каримова, старшая медсестра Детского противотуберкулезного санатория

По данным Минздрава республики, в 2020 году было выявлено на 255 человек меньше больных туберкулезом, чем годом ранее. В сравнении с 2019 годом распространенность снизилась на 15%. Сейчас на учете в тубдиспансере состоят более 3,5 тысяч человек. У отрасли медицины большой опыт. К 100-летию издательский дом «Башкирская пресса» опубликовала книгу «Противотуберкулезная служба Башкортостана на рубеже столетий».

Фото №1 - Противотуберкулезная служба Башкирии отмечает 100-летний юбилей

Мы не видим каких-то проблем, мы на передовой находимся здесь. С точки зрения применения научных исследований, уникальные операции делаем. Нашей службе 100 лет. Как говорят коллеги, у нас тут и Лев Толстой, и Чехов проходили лечение. Поэтому эта служба с большим опытом. Благодаря такой слаженной работе мы проблемы с туберкулезом в обществе не сильно замечаем.

Александр Сидякин, руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан
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