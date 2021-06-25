В Уфе появится медиашкола для журналистов

Мы понимаем, что национальные и особенно местными СМИ – это те средства массовой информации, которые в большей степени вызывают доверие населения. И вот как раз одна из задач, которую мы определили для себя, Радий Фаритович нам поставил задачу, это обеспечить постоянную подготовку кадров и обновление компетенций в этих СМИ.

Максим Ульчев, руководитель Агентства по печати и СМИ Республики Башкортостан