В Уфе появится медиашкола для журналистов

Для журналистов республики откроют мультимедийную медиашколу. Соглашение об этом сегодня подписали ректор БАГСУ при Главе Республике Башкортостан Данияр Абдрахманов и руководитель Агентства по печати и СМИ Максим Ульчев.

Соглашение направлено на развитие новых компетенций журналистов республиканских средств массовой информации и организацию переподготовки кадров. Такое поручение в апреле этого года в рамках форума «Медиайыйын» дал Глава республики Радий Хабиров. Так, по итогам форума было решено на регулярной основе проводить профессиональную переподготовку журналистов, в том числе с привлечением федеральных экспертов.

Мы понимаем, что национальные и особенно местными СМИ – это те средства массовой информации, которые в большей степени вызывают доверие населения. И вот как раз одна из задач, которую мы определили для себя, Радий Фаритович нам поставил задачу, это обеспечить постоянную подготовку кадров и обновление компетенций в этих СМИ.

Максим Ульчев, руководитель Агентства по печати и СМИ Республики Башкортостан

Мы разработали такую программу, которая позволит все самые новые и современные технологии предоставить журналистам республики для их работы.

Данияр Абдрахманов, ректор БАГСУ при Главе Республики Башкортостан
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