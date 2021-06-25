В Уфе появится медиашкола для журналистов

Для журналистов республики откроют мультимедийную медиашколу. Соглашение об этом сегодня подписали ректор БАГСУ при Главе Республике Башкортостан Данияр Абдрахманов и руководитель Агентства по печати и СМИ Максим Ульчев.
Соглашение направлено на развитие новых компетенций журналистов республиканских средств массовой информации и организацию переподготовки кадров. Такое поручение в апреле этого года в рамках форума «Медиайыйын» дал Глава республики Радий Хабиров. Так, по итогам форума было решено на регулярной основе проводить профессиональную переподготовку журналистов, в том числе с привлечением федеральных экспертов.