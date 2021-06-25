В Башкирии рассказали, когда происходят замеры воздуха

Жители Уфы весь июнь массово жалуются на неприятных запах в воздухе. Сегодня, 25 июня, в Центре управления Башкирией прошёл оперативный брифинг, на котором специалисты ответили на все волнующие жителей республики вопросы.
Так, руководитель управления Роспотребнадзора по РБ Анна Казак сообщила, что замеры воздуха по запросам жителей производятся и днём, и ночью.
Анна Казак отметила, что предпосылок полагать, что концентрация химических веществ в воздухе зависит от времени суток, нет.
Тем временем, по данным Роспотребнадзора, в эти дни превышения ПДК в воздухе в Уфе зафиксированы по пяти веществам.