В Башкирии рассказали, когда происходят замеры воздуха

Отбор проб воздуха передвижной лабораторией производится и днем, и ночью. Но как федеральный орган мы обязаны обеспечивать соблюдение федерального законодательства, по которому для того, чтобы выехала мобильная лаборатория, необходимо обращение либо граждан, либо официальных лиц, либо органов и организаций субъекта. И только это может быть поводом, чтобы лаборатория выехала. Вся наша деятельность обеспечивается за счет федерального бюджета, и просто сесть и выехать мы не можем. Поэтому каждое обращение, в том числе и на наши официальные соцсети, нами фиксируется и мы выезжаем.

Анна Казак