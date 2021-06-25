В Башкирии рассказали, когда происходят замеры воздуха

Жители Уфы весь июнь массово жалуются на неприятных запах в воздухе. Сегодня, 25 июня, в Центре управления Башкирией прошёл оперативный брифинг, на котором специалисты ответили на все волнующие жителей республики вопросы.

Фото №1 - В Башкирии рассказали, когда происходят замеры воздуха

Так, руководитель управления Роспотребнадзора по РБ Анна Казак сообщила, что замеры воздуха по запросам жителей производятся и днём, и ночью.

Отбор проб воздуха передвижной лабораторией производится и днем, и ночью. Но как федеральный орган мы обязаны обеспечивать соблюдение федерального законодательства, по которому для того, чтобы выехала мобильная лаборатория, необходимо обращение либо граждан, либо официальных лиц, либо органов и организаций субъекта. И только это может быть поводом, чтобы лаборатория выехала. Вся наша деятельность обеспечивается за счет федерального бюджета, и просто сесть и выехать мы не можем. Поэтому каждое обращение, в том числе и на наши официальные соцсети, нами фиксируется и мы выезжаем.

Анна Казак 

Анна Казак отметила, что предпосылок полагать, что концентрация химических веществ в воздухе зависит от времени суток, нет. 

Такого не бывает, по нашим исследованиям и мониторингу, превышения по ПДК наблюдаются как днем, так и ночью. Все, что мы чуем носом, это не всегда превышение ПДК по какому-то веществу. Не все химические вещества пахнут, ощущаются носом, здесь много разных узких моментов в химии и физиологии человека, и делать выводы могут только специалисты, полагаясь на конкретные лабораторные исследования.

Анна Казак 

Тем временем, по данным Роспотребнадзора, в эти дни превышения ПДК в воздухе в Уфе зафиксированы по пяти веществам.

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