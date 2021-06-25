На реке Белой нашли тело 38-летнего мужчины

Сегодня, 25 июня, из реки Белой извлекли тело мужчины. Несчастный утонул, отдыхая с друзьями чуть выше пляжа «Солнечный». Это место считается одним из самых опасных в городе.

К спасателям обратились товарищи погибшего. Они заявили, что мужчина отправился плавать, но на поверхность так и не всплыл. Около часа водолазы исследовали местность.

Тело уфимца было найдено на глубине около 1,5 метров. Врачи попытались реанимировать несчастного, но всё, что им оставалось, лишь констатировать смерть парня.

Очевидцы сообщили, что мужчина на берегу выпивал алкоголь.