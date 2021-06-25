Житель Башкирии серьёзно пострадал в пожаре

Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС вновь обратилась к жителям республики с просьбой внимательно относиться к пожарной безопасности. Причина этому – несчастный случай в деревне Бурцево Уфимского района.

Там накануне, 24 июня, едва не погиб местный житель. Из-за неосторожного обращения с огнём в его доме вспыхнул пожар. На место инцидента в срочном порядке прибыли экстренные службы.