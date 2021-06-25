Глава Башкирии изменил сроки ковидных ограничений

Из-за возрастающего напряжения эпидемиологической обстановки оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией было принято решение вновь ввести ограничения.
С 29 июня должны были вступить в силу ограничения для жителей Башкирии, которые не сделали прививку от коронавируса. Однако из-за большого спроса на вакцину во многих прививочных пунктах по всей республике она уже закончилась. Несмотря на то, что 25 июня, то есть сегодня, в Башкирию прибудет ещё 54 600 доз вакцины, а в воскресенье – ещё 35 тысяч, глава Башкирии принял решение отложить вводимые ограничения. Теперь ковид-ограничения вступят в силу только 5 июля.
На данный момент, в Башкирии привились от коронавируса уже 450 тысяч человек. Однако для создания коллективного иммунитета необходимо это число увеличить в четыре раза.