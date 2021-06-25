Глава Башкирии изменил сроки ковидных ограничений

Из-за возрастающего напряжения эпидемиологической обстановки оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией было принято решение вновь ввести ограничения.

Фото №1 - Глава Башкирии изменил сроки ковидных ограничений

С 29 июня должны были вступить в силу ограничения для жителей Башкирии, которые не сделали прививку от коронавируса. Однако из-за большого спроса на вакцину во многих прививочных пунктах по всей республике она уже закончилась. Несмотря на то, что 25 июня, то есть сегодня, в Башкирию прибудет ещё 54 600 доз вакцины, а в воскресенье – ещё 35 тысяч, глава Башкирии принял решение отложить вводимые ограничения. Теперь ковид-ограничения вступят в силу только 5 июля.

На данный момент, в Башкирии привились от коронавируса уже 450 тысяч человек. Однако для создания коллективного иммунитета необходимо это число увеличить в четыре раза.

Я хотел поблагодарить всех тех, кто услышал наш призыв, призыв медиков, и пошел вакцинироваться. Сейчас сложилась такая ситуация, что в республике вакцина заканчивается, во многих районах ее уже нет. Сегодня в 21:00 приходит трансфер с 54 600 дозами вакцины, послезавтра ждем еще 35 тысяч. Мы активно работаем с оперативным штабом Правительства России, чтобы наладить бесперебойную поставку. В этой связи принимаю решение ограничительные нормы, которые должны были вступить 29 июня, перенести на 5 июля. Это коснется сферы общественного питания (при количестве 50 и более посадочных мест), работы салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также междугородних пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования и работы пригородного поезда «Орлан». Перенос даст возможность всем руководителям предприятий, организаций подготовиться, предупредить своих клиентов о необходимости провакцинироваться. Еще раз прошу всем миром позаботиться о здоровье каждого жителя, о здоровье родных и близких и повторяю, что вакцинация — единственный способ противостоять коварной болезни.

Радий Хабиров, глава Башкирии 
Уфимская волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии