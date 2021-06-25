В Башкирии дочка защитила маму от избиений отца

49-летний мужчина часто поднимал руку на свою супругу. Ранее он уже был судим за это преступление, однако применять домашнее насилие к родным он не перестал.

В злополучный день в состоянии алкогольного опьянения он снова начал избивать жену, а в какой-то момент ударил стамеской в грудь. Только благодаря тому, что за маму вступилась дочка, удалось избежать страшной трагедии. Она вызвала врачей, которые оперативно прибыли на место происшествия, госпитализировали несчастную, а потом рассказали о случившемся в полицию.