В Башкирии директор «Орленка» прокомментировал новость о закрытии в лагере пищеблока

Пищеблок детского лагеря «Орленок» в Илишевском районе продолжает работать, опечатаны только столы для разделки мяса. Ранее в СМИ появилась информация о том, что на базе отдыха опечатали весь пищеблок. Причиной назвали «множественные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания».

Директор лагеря опроверг эту информацию, сообщив, что по требованию Роспотребнадзора судебные приставы опечатали только столы для разделки сырого мяса, так как для этой мебели на кухне требуется отдельное помещение. Пищеблок по-прежнему функционирует.

Отметим, что этот первый круглогодичный детский лагерь в республике, в течение двух лет там шла масштабная реконструкция, были построены новые корпуса и бассейн. Модернизация обошлась в 153 млн рублей. Сейчас лагерь принимает новых гостей.