В Башкирии создадут рабочую группу для борьбы с загрязнением воздуха

В республике появится рабочая группа для решения проблемы с загрязнением воздуха, а Роспотребнадзор организует внеплановые проверки на промышленных предприятиях. Причиной стал едкий химический запах и смог, который накрыл Уфу. В воздухе зафиксировано превышение ПДК вредных веществ. Между тем служба 112 отмечает рост числа звонков с жалобами на удушающий запах.

Едкий и уже такой знакомый зловонный запах вновь будит уфимцев по ночам. Только на этой неделе в Управление гражданской защиты населения поступило свыше 200 жалоб. Результаты замера предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе оказались тревожными. Превышена ПДК 5 вредных веществ.

Было превышение по ацетону, этилбензолу, изопропилбензолу, сероводороду, оксиду углерода. Рустам Сабиров, заместитель директора управления Министерства природопользования и экологии по Республике Башкортостан

Вероятным источником загрязнения воздуха называют пожар и последующее тление на полигоне твердых коммунальных отходов в поселке Черкассы. Предполагается, что ядовитые вещества, которые выделяются при горении, и являются основной причиной появления неприятного запаха.

Мы посетили полигон, чувствуем, что запаха нет. Проблема устранена. Сейчас мы работаем над тем, чтобы такие возгорания локализовались оперативно и запах не доходил до жилых кварталов. Сергей Греков, глава администрации г. Уфы

Сегодня в Центре управления республикой организовали брифинг, где рассказали о том, как в городе борются за чистый воздух. Пожар на полигоне уже потушен. Глава Роспотребнадзора предположила, что заводы в северной промзоне Уфы тоже могут быть причастны к распространению химического запаха. Из-за большого количества жалоб ведомство организовало выезд передвижных лабораторий.

Мы выезжали и днем, и ночью, с 27 числа было взято порядка 800 проб воздуха. По разным адресам фиксировались превышения ПДК. Анна Казак, глава Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

В Роспотребнадзоре заявили о начале внеплановых проверок на промышленных объектах по факту выброса вредных веществ в атмосферу. В отношении предприятий, нарушивших законодательство, может быть применено не только административное, но и уголовное наказание.