В Башкирии создадут рабочую группу для борьбы с загрязнением воздуха

В республике появится рабочая группа для решения проблемы с загрязнением воздуха, а Роспотребнадзор организует внеплановые проверки на промышленных предприятиях. Причиной стал едкий химический запах и смог, который накрыл Уфу. В воздухе зафиксировано превышение ПДК вредных веществ. Между тем служба 112 отмечает рост числа звонков с жалобами на удушающий запах.
Едкий и уже такой знакомый зловонный запах вновь будит уфимцев по ночам. Только на этой неделе в Управление гражданской защиты населения поступило свыше 200 жалоб. Результаты замера предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе оказались тревожными. Превышена ПДК 5 вредных веществ.
Вероятным источником загрязнения воздуха называют пожар и последующее тление на полигоне твердых коммунальных отходов в поселке Черкассы. Предполагается, что ядовитые вещества, которые выделяются при горении, и являются основной причиной появления неприятного запаха.
Сегодня в Центре управления республикой организовали брифинг, где рассказали о том, как в городе борются за чистый воздух. Пожар на полигоне уже потушен. Глава Роспотребнадзора предположила, что заводы в северной промзоне Уфы тоже могут быть причастны к распространению химического запаха. Из-за большого количества жалоб ведомство организовало выезд передвижных лабораторий.
В Роспотребнадзоре заявили о начале внеплановых проверок на промышленных объектах по факту выброса вредных веществ в атмосферу. В отношении предприятий, нарушивших законодательство, может быть применено не только административное, но и уголовное наказание.
Ситуацию с загрязнением воздуха Радий Хабиров взял на личный контроль. С жалобами уфимцы могут обращаться по номеру 112. Для расследования причин и решения проблемы с загрязнением воздуха в Башкортостане при администрации главы республики создаётся рабочая группа. Она будет ежедневно информировать жителей о состоянии воздуха, о проводимых проверках и их итогах. Результаты мониторинга укажут, когда же уфимцы смогут дышать полной грудью.