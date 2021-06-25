В Уфе отреставрируют разрушающиеся «сталинки»

Три дома, которые в свое время положили начало проспекту Октября, сейчас в плачевном состоянии. Фасад толком никто не ремонтировал. Жильцы несколько лет добивались восстановления облика зданий. И вот наконец дома ждет реставрация в рамках программы капитального ремонта.

Раньше были балконы с изящными балясинами, а сейчас на многих их можно просто не досчитаться. Часть лепнины местами уже уничтожена временем. Красота зданий увядала на глазах Натальи Михайловны. Старшая по дому живет в «сталинке» почти 40 лет. За последние годы, рассказывает, у коммунальщиков появилась вынужденная традиция – выдергивание кирпичей, которые вот-вот упадут.

Дома были построены еще в 59-м для работников агрегатного завода. На тот момент это была окраина Уфы. С этих зданий и начался проспект Октября, который изначально недолгое время назывался Маяковского. Капитальный ремонт внутри зданий проводили, а вот внешним видом толком никто не занимался. После признания домов объектами культурными наследия наложились свои требования и ограничения. Ремонт фасада должны проводить реставраторы.

В отличие от капремонта обычных зданий, здесь пришлось привлекать проектировщиков из Самары, которые специализируются на реставрационных проектах. Они же работали и над восьмиэтажками в Черниковке. Там была аналогичная проблема: балконы разрушались на головы прохожих.

Лепнину, карнизы проектировщики восстанавливали в том числе и по старым фотографиям. Но сложности у рабочих возникли не только с прошлым, но и с настоящим: первые этажи заняты коммерческими помещениями, и подобраться к балконам без демонтажа вывесок невозможно. Сейчас подрядчик ведет переговоры с компаниями. Арендаторы или собственники должны будут обеспечить доступ рабочим.