Ушел из жизни ветеран башкирского телевидения Ренат Амирханов

Сегодня не стало нашего коллеги – ветерана башкирского телевидения Рената Амирханова. Это один из первых телеоператоров регионального ТВ.

Год принятия на работу – 1958-й. Ренат Хазиевич является автором фондовых кадров нашей телекомпании:  момента открытия Монумента Дружбы, памятника Салавату Юлаеву. Именно он запечатлел на видеокамеру ликвидацию техногенной катастрофы в Улу-Теляке. 

Фото №1 - Ушел из жизни ветеран башкирского телевидения Ренат Амирханов

Выпускник ВГИКА, почетный  радист СССР посвятил всю свою жизнь любимой профессии. Коллектив телерадиокомпании «Башкортостан» выражает глубокие  соболезнования семье Рената Хазиевича.

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