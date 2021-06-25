Ушел из жизни ветеран башкирского телевидения Ренат Амирханов

Сегодня не стало нашего коллеги – ветерана башкирского телевидения Рената Амирханова. Это один из первых телеоператоров регионального ТВ.

Год принятия на работу – 1958-й. Ренат Хазиевич является автором фондовых кадров нашей телекомпании: момента открытия Монумента Дружбы, памятника Салавату Юлаеву. Именно он запечатлел на видеокамеру ликвидацию техногенной катастрофы в Улу-Теляке.