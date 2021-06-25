В Уфе в преддверии Дня молодежи прошла «Арт-академия»

«Совершайте все, о чем мечтаете». С таким призывом обратилась Каринэ Хабирова в преддверии Дня молодежи. Супруга руководителя Башкортостана посетила в Уфе «Арт-квадрат», где проходила образовательная интерактивно-практическая программа «Арт-академия» для молодых деятелей культуры и искусства.

В прошлом году региональная арт-резиденция стала победителем конкурса в рамках форума «Таврида». С их творчеством могли познакомиться все желающие. Работали семь треков по направлениям музыка, танцы, театр, кино, графика, этно-мода, а также поэзия, проза и КВН. Каринэ Хабирова пообщалась с участниками и пожелала им реализации и исполнения желаний.

Фото №1 - В Уфе в преддверии Дня молодежи прошла «Арт-академия»

Хочу пожелать вам, чтобы у вас всегда было много идей. А самое главное, у вас сейчас такое количество времени и энергии для их осуществления и их организации, поэтому не теряйте это время, действуйте и совершайте в это время все, о чем вы мечтаете.

Каринэ Хабирова 
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