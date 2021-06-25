В Уфе в преддверии Дня молодежи прошла «Арт-академия»

Хочу пожелать вам, чтобы у вас всегда было много идей. А самое главное, у вас сейчас такое количество времени и энергии для их осуществления и их организации, поэтому не теряйте это время, действуйте и совершайте в это время все, о чем вы мечтаете.

Каринэ Хабирова