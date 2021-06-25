В Уфе перекроют дороги из-за велотурнира

Проезд будет ограничен на севере города 26 и 27 июня с 9 до 16 часов по Тоннельной на участке от Интернациональной до Комарова; по улице Комарова от Тоннельной до Первомайской; по Первомайской на участке от Комарова до Кольцевой; а также по нечетной стороне Кольцевой от улицы Конституции до Первомайской.