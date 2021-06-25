В Уфе перекроют дороги из-за велотурнира

Завтра в столице будет ограничено движение по некоторым улицам. Это связано с проведением в городе первенства страны по велоспорту на шоссе среди юниоров. Соревнования являются отборочными на Европу.
Бороться за призовые места будут 120 спортсменов из 10 российских регионов. В первый день первенства пройдет индивидуальная гонка, а на второй запланирован групповой этап.
Проезд будет ограничен на севере города 26 и 27 июня с 9 до 16 часов по Тоннельной на участке от Интернациональной до Комарова; по улице Комарова от Тоннельной до Первомайской; по Первомайской на участке от Комарова до Кольцевой; а также по нечетной стороне Кольцевой от улицы Конституции до Первомайской.