Руководитель Роспотребнадзора Башкирии рассказала о подготовке к Фольклориаде

Руководитель Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак рассказала о подготовке к VI Всемирной Фольклориаде, которая в этом году пройдет на территории республики. По словам Анны Казак, сейчас штаб готовится к мероприятию, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, в том числе эпидемиологической.
Также руководитель регионального управления Роспотребнадзора РБ отметила, что любое массовое мероприятие может нести риски.
По ее словам, в местах проживания гостей и на территориях проведения Фольклориады будут регулярно дежурить медработники, специалисты Роспотребнадзора.