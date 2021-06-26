Руководитель Роспотребнадзора Башкирии рассказала о подготовке к Фольклориаде

Руководитель Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак рассказала о подготовке к VI Всемирной Фольклориаде, которая в этом году пройдет на территории республики. По словам Анны Казак, сейчас штаб готовится к мероприятию, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, в том числе эпидемиологической.

Фото №1 - Руководитель Роспотребнадзора Башкирии рассказала о подготовке к Фольклориаде

Также руководитель регионального управления Роспотребнадзора РБ отметила, что любое массовое мероприятие может нести риски.

Это нормально, потому что много людей, они все разные, тем более из разных стран. К проведению масштабного культурного форума мы второй год готовимся, начали в прошлом году, до решения об отмене мероприятия. Есть межведомственная комиссия, есть штаб.

Анна Казак, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Башкирии

По ее словам, в местах проживания гостей и на территориях проведения Фольклориады будут регулярно дежурить медработники, специалисты Роспотребнадзора.

Они будут следить за здоровьем участников и контролировать ситуацию. Мы очень ответственно относимся к встрече гостей и к ситуации в целом.

Анна Казак, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Башкирии
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