Руководитель Роспотребнадзора Башкирии рассказала о подготовке к Фольклориаде

Это нормально, потому что много людей, они все разные, тем более из разных стран. К проведению масштабного культурного форума мы второй год готовимся, начали в прошлом году, до решения об отмене мероприятия. Есть межведомственная комиссия, есть штаб.

Анна Казак, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Башкирии