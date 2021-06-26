Глава Минздрава Башкирии сообщил о поступлении новой партии вакцины от Covid-19

По данным на 25 июня, в Башкирии за сутки было привито 14 022 человек первым компонентом вакцины. Всего первым и вторым компонентами были вакцинированы за это время 18 731 человек. За весь период вакцинации в республике оба компонента вакцины получили 361 507 граждан, только первый – 489 475 человек.