В Башкирии сильный ветер повредил крыши и автомобили

В Башкирии порывистый ветер, разогнавшийся на несколько минут до 28 метров в секунду на территории Туймазов, принес с собой серьезные разрушения. Повреждены несколько крыш и транспортных средств.

МЧС Башкирии сообщил, что из-за непогоды была повреждена плоская кровля на здании Управления образования города. Площадь повреждения составила 20 квадратных метров. Лист рубероида просто оторвало ветром.

Также пострадали частные жилые дома. В общей сложности повреждено 60 квадратных метров кровли. На производственном здании повреждена крыша на площади 80 квадратных метров, но второй этаж здесь не функционирует. Механические повреждения получены тремя автомобилями, расположенными возле зданий, подпорченных ветром. По данным МЧС РБ, пострадавших и погибших нет.