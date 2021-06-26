В Уфе из-за устройства дождевой канализации закрыли дорогу на улице Авроры

В Уфе с наступлением субботы, 26 июня, закрыли проезжую часть на ул. Авроры. Дорога в районе дома №17 будет до 20 часов 27 июня. А уже с 28 июня здесь же будет ограничено движение транспортных средств на четверти проезжей части. Ограничения продлятся до 7 июля.
Как сообщает администрация башкирской столицы, это связано с устройством дождевой канализации К-2 открытым способом на объекте «Физкультурно-оздоровительный комплекс детско-юношеской спортивной школы по гимнастике». Во время работ изменится маршрут следования общественного транспорта, приостановят движение троллейбусов.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать пути объезда.
Фото: пресс-служба администрации Уфы