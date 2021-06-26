В России за сутки у 21 655 человек выявили коронавирусную инфекцию

В России за последние сутки выявлен коронавирус у 21 655 человек. Согласно официальным федеральным данным, общее число всех зарегистрированных фактов в стране составило к 26 июня 2021 года 5 430 753 случаев.

По информации, опубликованной 26 июня, в России по выздоровлению выписано 4 943 986 пациентов, перенесших коронавирус, из которых 14 024 человек – выписаны за последние сутки. Также число погибших от коронавируса увеличилось на 601 человек и составило на сегодня уже 132 064 пациентов.