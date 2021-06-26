Юный житель Уфы за рулем мопеда наехал на корову на трассе, животное погибло

В Башкирии молодой уфимец сбил корову на трассе. В момент ДТП юноша находился за рулем мопеда, не имея при этом водительских прав.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ, ДТП произошло приблизительно в полночь на территории Караидельского района. На 2 километре дороги Новоянсаитово-Караидель уфимец 19 лет на мопеде Stels наехал на корову, которая неожиданно вышла на проезжую часть.

После дорожно-транспортного происшествия водителя мопеда госпитализировали, животное погибло на месте. ГИБДД информирует, что водитель мопеда не имел водительских прав, а транспорт оказался незарегистрированным в установленном порядке. ГИБДД разбирается в обстоятельствах происшествия.