Полиция Уфы разыскивает мужчину, распылившего неизвестное вещество в лицо пенсионерке

Полиция Уфы объявила в розыск мужчину, который совершил дерзкое разбойное нападение на пенсионерку. Все произошло еще 13 апреля этого года.

В тот день на ул. Российской в подъезде жилого дома неустановленный гражданин распылил в лицо 85-летней пенсионерке неизвестное вещество, выхватил сумку и скрылся. Правоохранители после сообщения о разбое возбудили уголовное дело. Но на данный момент мужчина еще не найден.