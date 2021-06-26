Полиция Уфы разыскивает мужчину, распылившего неизвестное вещество в лицо пенсионерке

Полиция Уфы объявила в розыск мужчину, который совершил дерзкое разбойное нападение на пенсионерку. Все произошло еще 13 апреля этого года.
В тот день на ул. Российской в подъезде жилого дома неустановленный гражданин распылил в лицо 85-летней пенсионерке неизвестное вещество, выхватил сумку и скрылся. Правоохранители после сообщения о разбое возбудили уголовное дело. Но на данный момент мужчина еще не найден.
Приметы: на вид 25-30 лет, рост около 170-175 см, телосложение худощавое, волосы короткие и темные.
Полиция Уфы просит всех, кто обладает достоверной информацией о местонахождении преступника или узнал его, сообщить об этом по телефонам: 279-39-02 (дежурная часть МВД по РБ); 237-19-60 или 02; 8(347) 232-63-30; 237-63-04.
Фото: пресс-служба МВД по Уфе