В Уфе перед Конгресс-холлом устанавливается площадка «Сердце Фольклориады»

В Уфе перед зданием Конгресс-холла «Торатау» начади установку концертной площадки «Сердце Фольклориады», сообщает пресс-служба Фольклориады. Световое оборудование будет поставлено итальянской компанией Clay Paky, которая является партнером всех олимпийских игр последних десятилетий.
По левой и правой сторонам от сцены будут возвышаться башни с экранами для трансляции. С 30 июня уже начнет производиться декорирование баннерами, полотнами на самой сцене.
Также для организации звука мирового класса на площадке будет расположена качественная акустическая система. В последний день Фольклориады запланированы лазерное и мультимедийное шоу, авиашоу.
Фото: организаторы