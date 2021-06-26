В Уфе перед Конгресс-холлом устанавливается площадка «Сердце Фольклориады»

В Уфе перед зданием Конгресс-холла «Торатау» начади установку концертной площадки «Сердце Фольклориады», сообщает пресс-служба Фольклориады. Световое оборудование будет поставлено итальянской компанией Clay Paky, которая является партнером всех олимпийских игр последних десятилетий.

Фото №1 - В Уфе перед Конгресс-холлом устанавливается площадка «Сердце Фольклориады»

По левой и правой сторонам от сцены будут возвышаться башни с экранами для трансляции. С 30 июня уже начнет производиться декорирование баннерами, полотнами на самой сцене.

Эта большая конструкция вместит в себя даже самые многочисленные коллективы, например, мы знаем, что некоторые ансамбли привезут более 70 артистов. Будут организованы выходы со сцены непосредственно в партер для артистов, которые любят общаться со зрителями.

Алексей Марасанов, технический директор компании «Визард»

Также для организации звука мирового класса на площадке будет расположена качественная акустическая система. В последний день Фольклориады запланированы лазерное и мультимедийное шоу, авиашоу.

Фото: организаторы 

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