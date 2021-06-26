В Уфе перед Конгресс-холлом устанавливается площадка «Сердце Фольклориады»

Эта большая конструкция вместит в себя даже самые многочисленные коллективы, например, мы знаем, что некоторые ансамбли привезут более 70 артистов. Будут организованы выходы со сцены непосредственно в партер для артистов, которые любят общаться со зрителями.

Алексей Марасанов, технический директор компании «Визард»