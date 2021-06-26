В Уфе из реки у необорудованного пляжа извлекли тело мужчины

В Уфе из реки белой возле необорудованного пляжа водолазами извлечено тело мужчины 1974 года рождения. Спасти его не удалось, мужчина утонул до прибытия спасателей.

Сообщение об утонувшем в районе Северного автовокзала города в ИДЦ Уфы поступило в 12 часов 26 июня. В пресс-службе Управления гражданской защиты по Уфе рассказали, что, со слов товарищей погибшего, тот отплыл от берега довольно далеко, и вскоре его начало сносить течением.

Через некоторое время мужчина уже скрылся под водой. Спасатели обнаружили тело в 15-20 метрах от берега на глубине 4 метров. Сообщается, что, возможно, мужчина купался в пьяном виде.