В Уфе мужчина решил разрезать газовый баллон и погиб

В Уфе следователи Следственного отдела по Калининскому району начали доследственную проверку по факту смерти мужчины, который погиб при резке газового баллона. Трагедия произошла сегодня, 26 июня.

Фото №1 - В Уфе мужчина решил разрезать газовый баллон и погиб

По данным пресс-службы СУ СК России по Башкирии, житель Уфы резал газовый баллон на ул. Петергофской. При этом произошел хлопок, но без возгорания. Мужчина получил множество повреждений, несовместимых с жизнью. Он погиб на месте, а его знакомый, который в этот момент находился рядом, доставлен в медучреждение.

В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проводится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему.

Пресс-служба СУ СК России по РБ

Фото: пресс-служба СУ СК России по РБ

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