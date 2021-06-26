В Уфе мужчина решил разрезать газовый баллон и погиб

В Уфе следователи Следственного отдела по Калининскому району начали доследственную проверку по факту смерти мужчины, который погиб при резке газового баллона. Трагедия произошла сегодня, 26 июня.

По данным пресс-службы СУ СК России по Башкирии, житель Уфы резал газовый баллон на ул. Петергофской. При этом произошел хлопок, но без возгорания. Мужчина получил множество повреждений, несовместимых с жизнью. Он погиб на месте, а его знакомый, который в этот момент находился рядом, доставлен в медучреждение.