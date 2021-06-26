В Дюртюлях в День молодежи откроется новое общественное пространство

В башкирском городе Дюртюли в День молодежи, то есть 27 июня, откроется новое общественное пространство «Город ОткрӨЙ». Это отреконструированная площадь Ленина и пространство под названием «Зерно».

По информации Министерства ЖКХ РБ, в День молодежи в Дюртюлях пространство «Зерно», появившееся на территории заброшенного пивзавода, с 16 часов станет местом проведения соревнования Dюrty Ride по экстремальным видам спорта. А в 19 часов начнется праздничная программа неподалеку - на площади Ленина. Завершится праздник выступлением этно-шоу проекта Zainetdin.