Синоптики Башкирии озвучили прогноз погоды на ближайшие два дня

В Башкирии в ближайшие два дня по-прежнему будет очень жарко. По сообщению Башгидрометцентра, температура воздуха в среднем по республике будет достигать 33 градусов.

В воскресенье, 27 июня, синоптики обещают небольшой дождь, но только местами. Ветер будет менять направление, днем слабый ветерок может разогнаться до очень сильного. Температура воздуха составит 27-32 градусов днем, а ночью – до 20 градусов.