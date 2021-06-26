Синоптики Башкирии озвучили прогноз погоды на ближайшие два дня

В Башкирии в ближайшие два дня по-прежнему будет очень жарко. По сообщению Башгидрометцентра, температура воздуха в среднем по республике будет достигать 33 градусов.
В воскресенье, 27 июня, синоптики обещают небольшой дождь, но только местами. Ветер будет менять направление, днем слабый ветерок может разогнаться до очень сильного. Температура воздуха составит 27-32 градусов днем, а ночью – до 20 градусов.
В понедельник жителей Башкирии ждет 28-33 градуса тепла, а ночью – 15-20 градусов. Синоптики уверяют, что этот день пройдет преимущественно без осадков. Ветер будет слабым, но днем – порывистым.