Вице-спикер Госсобрания Башкирии поздравила выпускников с окончанием школы

В Башкирии 26 июня проводятся выпускные. С поздравлениями к выпускникам центра образования №159 и башкирского лицея № 136 в Октябрьском районе Уфы обратилась вице-спикер Госсобрания Башкирии Эльвира Аиткулова.
В завершившимся учебном году 1 125 выпускников покинули школы Октябрьского района башкирской столицы. Причем четверо из них завершили учебу со 100 баллами по результатам ЕГЭ.
Сто баллов по физике получили выпускники гимназии № 47 Гарипов Тимур и школы №130 Булат Ахмадияров, также высшие баллы у школы Черновой Анастасии и Садыкова Рустема из Центра образования №159. Кстати, обычная школа №159 в этом году выпускает 7 медалистов.
Башкирский лицей №136 работает с 1994 года. Большой вклад в открытие этого лицея, в целом развитие национального образования, внес известный общественный деятель, педагог Мухаметгали Искужин.
На днях предложения Всемирного курултая по части сохранения, гарантий изучения родных языков и культуры были включены в обновленную Конституцию Башкортостана. Депутаты Госособрания-Курултая РБ поддержали поправки к Основному закону республики в первом чтении единогласно.
Выпускники уже сдали экзамены. Теперь их ждет новый этап в жизни - подача документов и поступление в учебное учреждение следующей ступени. Эльвира Аиткулова обратилась к родителям со словами поддержки, потому что они также волнуются, как и их дети.
Эльвира Аиткулова рассказала и о деятельности Родительской комиссии при Всемирном курултае башкир и пригласила родителей школьников включиться в движение.