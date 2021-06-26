Вице-спикер Госсобрания Башкирии поздравила выпускников с окончанием школы

В Башкортостане созданы все условия для изучения государственных и родных языков. Однако люди до сих пор обращаются с просьбами помочь им в реализации своих прав в этом вопросе. Школьникам должны предоставить возможность изучать родной язык по письменному требованию родителя. Родительская комиссия разъясняет права родителям, консультирует, при необходимости оказывает юридическую поддержку. Сеть родительских комиссий при курултае башкир расширяется и за пределы республики. Наши представители есть практически во всех районах и городах республики, в Пермском крае, Челябинской, Свердловской, Самарской и других областях.

Эльвира Аиткулова, вице-спикер Госсобрания Башкирии