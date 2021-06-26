Вице-спикер Госсобрания Башкирии поздравила выпускников с окончанием школы

В Башкирии 26 июня проводятся выпускные. С поздравлениями к выпускникам центра образования  №159 и башкирского лицея № 136 в Октябрьском районе Уфы обратилась вице-спикер Госсобрания Башкирии Эльвира Аиткулова.

Фото №1 - Вице-спикер Госсобрания Башкирии поздравила выпускников с окончанием школы

В завершившимся учебном году 1 125 выпускников покинули школы Октябрьского района башкирской столицы. Причем четверо из них завершили учебу со 100 баллами по результатам ЕГЭ.

Сто баллов по физике получили выпускники гимназии № 47 Гарипов Тимур и школы №130 Булат Ахмадияров, также высшие баллы у школы Черновой Анастасии и Садыкова Рустема из Центра образования №159. Кстати, обычная школа №159 в этом году выпускает 7 медалистов.

Башкирский лицей №136 работает с 1994 года. Большой вклад в открытие этого лицея, в целом развитие национального образования, внес известный общественный деятель, педагог Мухаметгали Искужин.

Сегодня были очень теплые и трогательные выпускные. Как председатель Президиума Всемирного курултая башкир, я с особым удовольствием слушала выступления на родном языке выпускников башкирского лицея № 136. Это одна из лучших национальных школ столицы и республики. Одна из главных задач Всемирного курултая башкир - сохранение родного языка, его изучение в образовательных организациях не только Башкортостана, но и в других регионах, где проживают наши соотечественники.

Эльвира Аиткулова, вице-спикер Госсобрания Башкирии
Фото №2 - Вице-спикер Госсобрания Башкирии поздравила выпускников с окончанием школы

На днях предложения Всемирного курултая по части сохранения, гарантий изучения родных языков и культуры были включены в обновленную Конституцию Башкортостана. Депутаты Госособрания-Курултая РБ поддержали поправки к Основному закону республики в первом чтении единогласно.

Для меня, как для депутата, все, что связано с образованием и народными языками очень близко. Вижу результаты –  выпускники разговаривают на родном языке, уважают память предков, родную культуру.

Эльвира Аиткулова, вице-спикер Госсобрания Башкирии

Выпускники уже сдали экзамены. Теперь их ждет новый этап в жизни - подача документов и поступление в учебное учреждение следующей ступени. Эльвира Аиткулова обратилась к родителям со словами  поддержки, потому что они также волнуются, как и их дети.

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Когда-то мы вместе с мужем переживали за свою старшую дочь Диану, которая выбирала свой профессиональный путь и нашла его в медицине. Совсем скоро выбор предстоит младшей дочери Амиле. Поэтому особенно важно в это время быть рядом со своим ребенком.

Эльвира Аиткулова, вице-спикер Госсобрания Башкирии

Эльвира Аиткулова рассказала и о деятельности Родительской комиссии при Всемирном курултае башкир и  пригласила родителей школьников включиться в движение.

В Башкортостане созданы все условия для изучения государственных и родных языков. Однако люди до сих пор обращаются с просьбами помочь им в реализации своих прав в этом вопросе. Школьникам должны предоставить возможность изучать родной язык по письменному требованию родителя. Родительская комиссия разъясняет права родителям, консультирует, при необходимости оказывает юридическую поддержку. Сеть родительских комиссий при курултае башкир расширяется и за пределы республики. Наши представители есть практически во всех районах и городах республики, в Пермском крае, Челябинской, Свердловской, Самарской  и других областях.

Эльвира Аиткулова, вице-спикер Госсобрания Башкирии
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