В Башкирии будут реставрировать место захоронения и музей Гази Загитова

В Башкирии в рамках проекта «Атайсал» в Мишкинском районе на территории деревни Янагушево будет проведена реставрация места захоронения, а также музей Гази Загитова. А именно, будет проведена реставрация самого фасада здания.
Инициатива выдвинута бывшим главным госавтоинспектором республики Динаром Гильмутдиновым. И 26 июня он решил посетить музей, приехав на свою малую родину.
Также Динар Гильмутдинов пообщался с главой муниципалитета, посетил место захоронения, привлек активных односельчан, спонсоров к реализации задуманного. Планируется, что уже к 30 сентября этого года работы завершатся.
Справка
Гази Загитов родился 20 августа 1921 года в деревне Янагушево Мишкинского района. В 1931 году Гази пошёл учиться в первый класс Янагушевской начальной школы.
В 1934-1938 годах учился в Урьядинской ШКМ, где получил хорошие знания, о чем свидетельствует копия учебной ведомости, которая хранится в музее Боевой и Трудовой славы им. Г. Загитова.
От д. Янагушево до д. Урьяды 6 км, это расстояние он с одноклассниками проходил пешком, а зимой на лыжах туда и обратно каждый день. Это и дало хорошую физическую подготовку. В 1938 году Г. Загитов вместе со своими одноклассниками поступили учиться в Бирский медицинский техникум.
Осенью 1940 года Гази был призван на срочную военную службу в ряды Красной Армии.
Служил он в войсках артиллерии. К началу Великой Отечественной войны красноармеец Г. К. Загитов служил в должности разведчика взвода оптической разведки 832 отдела армейского разведывательного артиллерийского дивизиона (ОАРАД).
В Отечественной войне против германского фашизма участвует с 22 июня 1941 года. За время службы в этом взводе красноармеец Загитов показал себя, храбрым, мужественным, преданным Родине разведчиком. Свою преданность Родине, он доказал боевыми делами.
Участвуя в походе войск Советского Союза к центру Берлина - Рейхстагу, Загитов по личной инициативе изъявил желание принять участие в его штурме и первым водрузить на Рейхстаге Знамя Победы.
30 апреля 1945 года во время штурма Рейхстага Загитов первым ворвался в здание, но в это время получил сквозное ранение в грудь, при ранении пробит и партбилет. Будучи раненым, старший сержант Загитов и сержант Минин забрались на башню Рейхстага и установили первое Победное Знамя.
За свою храбрость, мужество и геройство, проявленные во время штурма Рейхстага товарищ Загитов удостоился звания Героя Советского Союза.
Вернулся Гази Загитов в родные края летом 1946 года. Его грудь украшали 3 ордена и 5 медалей, о своем подвиге никому не рассказал. Односельчане узнали о его героическом поступке только в 1964 году 30 апреля из статьи «Знаменосцы» в газете «Комсомольская правда».