В Башкирии будут реставрировать место захоронения и музей Гази Загитова

Когда я учился в средней школе Мишкинского района, каждый школьник знал историю про нашего земляка, солдата из Башкортостана , который одним из первых водрузил флаг над Рейхстагом! Этим человеком был Гази Казыханович Загитов. Его музей нуждается в косметическом ремонте, на месте его захоронения нужно обновить оградку, почистить памятник, установить плиту, отсыпать захоронение мраморной крошкой. Впереди много работы, в добрый путь!

Динар Гильмутдинов, бывший главный госавтоинспектор Башкирии