В Башкирии обнаружено мертвое тело пожилого мужчины

В Башкирии на территории города Ишимбай найдено мертвое тело пожилого мужчины. Поисково-спасательный отряд «Отклик», сообщивший об этом, просит граждан помочь с установлением личности погибшего.

По информации «Отклика», тело обнаружено 24 июня. На вид погибшему 60-65 лет, рост - 165 см. Телосложение мужчины среднее, на правой щеке у него имеется небольшая родинка светлого цвета. Мужчина лысый.

Одет был в черную кепку, светло-зеленую футболку-поло с белыми полосками, джинсовые штаны и черные кроссовки. Всех, кто обладает информацией об этом человеке или о произошедшем, просят сообщить по телефонам 89871060601, 102 или обратиться в ближайшее отделение полиции.