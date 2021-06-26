В Башкирии благоустроили бывший дикий пляж возле водохранилища

В Башкирии бывший дикий пляж у Калмашевского водохранилища в поселке Чишмы открылся 26 июня благоустроенным и оборудованным всем необходимым.

На пляже установлены лежаки, появилось кафе, возвышается башня спасателей. Кроме того, установлены туалеты, душ и кабинки для переодевания. На воде имеются буйки, отделены зоны для взрослых и детей. Песок на пляже тоже новый – мелкий, в том числе и на дне водохранилища у берега.