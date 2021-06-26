В школах Башкирии прошли выпускные – 2021

Без «Большого выпускного», но с большими впечатлениями и планами на взрослую жизнь. В Башкортостане проходят церемонии прощания со школой. В этом году их оканчивают более 18,5 тысячи 11-классников. Какие особенности действуют в связи с пандемией коронавируса и что ждут от будущего дети?
12 с половиной тысяч уроков и знания по 40 предметам, которые преподавались в течение 11 лет в школах, теперь остались позади. У выпускников – смешанные чувства и большие планы на будущее.
С такими же переживаниями в зрительном зале родители. Но только те, кто неукоснительно выполнил санэпидтребования. Каждое среднее образовательное учреждение самостоятельно принимало правила проведения выпускного с учетом того, что коронавирус все еще представляет угрозу.
Гимназия – это второй дом, и сюда всегда можно вернуться по любому поводу. Об этом говорили выпускникам в гимназии №16 Уфы на торжественном вечере. И детей, и их родителей благодарили за ежедневный труд в течение всех лет обучения. Для многих этот вечер прошел буквально со слезами на глазах от счастья.
В Салавате также чествовали выпускников. Для них организовали «Баллы бал – 2021». Праздник прошел с соблюдением всех санитарных требований. Участниками стали 477 выпускников, в том числе 85 медалистов. Это рекордное число за всю историю. Подростки соревновались в различных конкурсах.
Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил выпускников через социальные сети. «60 894 судьбы, 60 894 новых жизни», – написал руководитель республики. Он пожелал успехов и рекомендовал молодым людям дерзать.
В этом году школы в Башкортостане завершают более 18,5 тысячи 11-классников и свыше 41 тысячи 9-классников. Об этом заявляли в Минобразования республики, где также рекомендовали день для празднования – 26 июня. В Уфе планировался и «Большой выпускной», но в связи с правилами поведения в пандемию коронавируса его было решено не проводить.