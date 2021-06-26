В школах Башкирии прошли выпускные – 2021

Без «Большого выпускного», но с большими впечатлениями и планами на взрослую жизнь. В Башкортостане проходят церемонии прощания со школой. В этом году их оканчивают более 18,5 тысячи 11-классников. Какие особенности действуют в связи с пандемией коронавируса и что ждут от будущего дети?

12 с половиной тысяч уроков и знания по 40 предметам, которые преподавались в течение 11 лет в школах, теперь остались позади. У выпускников – смешанные чувства и большие планы на будущее.

Одновременно и грустно и весело – прощание со школой и друзьями. Марсель Алибаев, выпускник башкирской гимназии №158 им. М. Карима

Я будут поступать в БГМУ, очень хочу стать врачом. Надеюсь, у меня получится что-то в жизни. Марина Кильбахтина, выпускница башкирской гимназии №158 им. М. Карима

С такими же переживаниями в зрительном зале родители. Но только те, кто неукоснительно выполнил санэпидтребования. Каждое среднее образовательное учреждение самостоятельно принимало правила проведения выпускного с учетом того, что коронавирус все еще представляет угрозу.

Наши дети в прекрасной школе прекрасное образование получили. Это самые счастливые наши дни, наших родителей. Мы очень счастливы, благодарим школу и коллектив. Римма Латыпова, мама выпускника

Нет, плакать не хочется, радость за наших детей, что они заканчивают школу, ой, а теперь хочется. Просто так рады, что они так успешно сдали ЕГЭ. Гульнара Тимергалина, мама выпускника

Гимназия – это второй дом, и сюда всегда можно вернуться по любому поводу. Об этом говорили выпускникам в гимназии №16 Уфы на торжественном вечере. И детей, и их родителей благодарили за ежедневный труд в течение всех лет обучения. Для многих этот вечер прошел буквально со слезами на глазах от счастья.

В Салавате также чествовали выпускников. Для них организовали «Баллы бал – 2021». Праздник прошел с соблюдением всех санитарных требований. Участниками стали 477 выпускников, в том числе 85 медалистов. Это рекордное число за всю историю. Подростки соревновались в различных конкурсах.

Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил выпускников через социальные сети. «60 894 судьбы, 60 894 новых жизни», – написал руководитель республики. Он пожелал успехов и рекомендовал молодым людям дерзать.