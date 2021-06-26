В Уфе установят дополнительные станции контроля воздуха

Об этом сообщили в Управлении государственного аналитического контроля. Сейчас таких станций контроля загрязнения атмосферы три: две в Стерлитамаке и одна в Уфе, на территории парка «Кашкадан».

Результаты контроля за распространением загрязняющих веществ в атмосферном воздухе публикуют на сайте Минприроды РБ. При обнаружении превышений ПДК вредных веществ информация передается в Роспотребнадзор и городские мэрии, отметили в ведомстве.