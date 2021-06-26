В успешные районы Башкирии организуют бизнес-миссии

В Башкирии будут организованы бизнес-миссии в районы, где успешно развивается малый бизнес. В частности, в Туймазы и город Октябрьский – для освоения лучших практик. 

Такое решение было принято в Баймаке, где состоялась встреча с  предпринимательским сообществом.  Ее провел вице-премьер правительства Азат Бадранов. Обсуждались идеи, достойные распространения по всему региону.

Фото №1 - В успешные районы Башкирии организуют бизнес-миссии

Подобный формат встреч пройдет по всему Зауралью. А уже в июле организуют стратегическую сессию, куда помимо бизнесменов пригласят представителей Минпрома, Минсельхоза и Госкомитета по предпринимательству.

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