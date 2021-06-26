В успешные районы Башкирии организуют бизнес-миссии

В Башкирии будут организованы бизнес-миссии в районы, где успешно развивается малый бизнес. В частности, в Туймазы и город Октябрьский – для освоения лучших практик.

Такое решение было принято в Баймаке, где состоялась встреча с предпринимательским сообществом. Ее провел вице-премьер правительства Азат Бадранов. Обсуждались идеи, достойные распространения по всему региону.