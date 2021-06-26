В Янауле появилось общественное пространство «Северные ворота Башкортостана»

В Янауле в День города протестировали новое общественное пространство «Северные ворота Башкортостана». В прошлом году проект признали одним из победителей всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Накануне обновленные территории осмотрел руководитель администрации главы Башкортостана.

Из пустыря, который оживает лишь на Новый год, ёлочная площадь города Янаула превратилась в общественное пространство с возможностью круглогодичного использования. Здесь сцена, игровые зоны и ряд других архитектурных решений. Масштабный проект по благоустройству «Северные ворота Башкортостана» кардинально изменил облик одной из центральных площадок города.

Янаул преобразился неузнаваемо, раньше были лужи по колено именно вот на этой улице и на базарной улице, а сейчас такая красота. Светлана Гильманшина, жительница г. Янаула

В День города на елочной площади впервые выступили творческие коллективы. А на торговой улице, которая также попала в проект по благоустройству и теперь будет пешеходной, протестировали рыночную активность местных фермеров. «Северные ворота Башкортостана» – это единая система общественных пространств от самого железнодорожного вокзала до ёлочной площади. 25 июня, в День города, состоялся осмотр обновленных территорий. Свою оценку реализации проекта дал и руководитель администрации главы республики Александр Сидякин.

Именно привокзальная площадь Янаула является северными воротами Башкортостана. В День города здесь открыли 7-метровый памятник железнодорожникам, которые участвовали в Великой Отечественной войне. А позже Александр Сидякин осмотрел еще одну новую общественную территорию – парк имени Некрасова, где состоялся спортивный праздник. В рамках реализации проекта реальные дела «Единой России» здесь установили детские игровые элементы. А в прошлом и позапрошлом годах в рамках партийного проекта «Городская среда» парк благоустроили на сумму почти 14 миллионов рублей. По периметру площади рабочие проложили дорожку с твердым покрытием для раздельного движения пешеходов, велосипедистов и лыжероллеров.

Здесь, на этой территории, были гаражи железные. Их снесли, и место было востребовано жителями. Освещение появилось светодиодное и здесь жители пользуются, днем и ночью здесь играют. Фирдавис Миндияров, глава администрации г. Янаул

Спортивные игры, творческие мастер-классы, детские конкурсы и много других развлечений на протяжении всего дня, а вечером на центральной площади Янаула состоялась торжественная часть праздника. Почетными грамотами от главы Башкортостана, а также другими наградами отметили местных жителей, вносящих вклад в развитие родного города и республики.

Это большая честь для меня. Очень приятно получить такую высокую награду, но хочу отметить, что это заслуга не только моя, но и моих коллег – в столь сложное время для медицинских работников. Азалия Низамова, заведующая отделением Янаульской центральной районной больницы