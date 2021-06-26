В Янауле появилось общественное пространство «Северные ворота Башкортостана»

В Янауле в День города протестировали новое общественное пространство «Северные ворота Башкортостана». В прошлом году проект признали одним из победителей всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Накануне обновленные территории осмотрел руководитель администрации главы Башкортостана.
Из пустыря, который оживает лишь на Новый год, ёлочная площадь города Янаула превратилась в общественное пространство с возможностью круглогодичного использования. Здесь сцена, игровые зоны и ряд других архитектурных решений. Масштабный проект по благоустройству «Северные ворота Башкортостана» кардинально изменил облик одной из центральных площадок города.
В День города на елочной площади впервые выступили творческие коллективы. А на торговой улице, которая также попала в проект по благоустройству и теперь будет пешеходной, протестировали рыночную активность местных фермеров. «Северные ворота Башкортостана» – это единая система общественных пространств от самого железнодорожного вокзала до ёлочной площади. 25 июня, в День города, состоялся осмотр обновленных территорий. Свою оценку реализации проекта дал и руководитель администрации главы республики Александр Сидякин.
Именно привокзальная площадь Янаула является северными воротами Башкортостана. В День города здесь открыли 7-метровый памятник железнодорожникам, которые участвовали в Великой Отечественной войне. А позже Александр Сидякин осмотрел еще одну новую общественную территорию – парк имени Некрасова, где состоялся спортивный праздник. В рамках реализации проекта реальные дела «Единой России» здесь установили детские игровые элементы. А в прошлом и позапрошлом годах в рамках партийного проекта «Городская среда» парк благоустроили на сумму почти 14 миллионов рублей. По периметру площади рабочие проложили дорожку с твердым покрытием для раздельного движения пешеходов, велосипедистов и лыжероллеров.
Спортивные игры, творческие мастер-классы, детские конкурсы и много других развлечений на протяжении всего дня, а вечером на центральной площади Янаула состоялась торжественная часть праздника. Почетными грамотами от главы Башкортостана, а также другими наградами отметили местных жителей, вносящих вклад в развитие родного города и республики.
Пусть и молодой, но город с богатым историческим прошлым. В документах название «Янаул» впервые упоминается в 1750 году. С тех пор из небольшой деревни он вырос в рабочий поселок, а 30 лет назад получил статус города, где сегодня проживают более 25 тысяч человек.